العراق: توزيع رواتب الموظفين في 3 محافظات بتطبيق “الاستقطاع”… “الادخار الاجباري” انطلق!

2021/01/21 | 11:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ترتفع المخاوف من الاستقطاع المقبل في رواتب الموظفين بموازنة 2021، مع اتخاذ اقليم كردستان خطواته المؤكدة بتطبيق الادخار الاجباري على موظفيه.

وكشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أن حكومة الإقليم ستقوم الأسبوع المقبل بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الحالي.

وقال المصدر، وفقا لوسائل إعلام كردية، إن “حكومة الإقليم ستعتبر الأشهر المتبقية من العام الماضي أدخاراً إجباريا، وبذلك يكون الموظف في الإقليم قد تسلم 5 رواتب فقط من مجموع 12 شهراً”.

وأضاف أن “الحكومة اتخذت هذا القرار، بحجة عدم توفر السيولة المالية، ونتيجة لعدم إرسال بغداد للمبالغ المخصصة لرواتب الموظفين، في حين أنها تبيع يوما أكثر من 400 ألف برميل من النفط مع الارتفاع الحاصل في السعر العالمي، فضلا عن العائدات المالية الكبيرة للمنافذ”.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد قررت وفقا لبيان رسمي من وزارة المالية والاقتصاد توزيع الرواتب للموظفين بداية من يوم الأحد المقبل، وفقا لنظام استقطاع يصل لنسبة 21%.

اما بالنسبة للحكومة الاتحادية، أعلنت وزارة المالية، امس الأربعاء، إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني للعام 2021.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، اليوم الأربعاء، أطلقت دفعات تمويل الرواتب للوزارات كافة لشهر كانون الثاني”.

ودعت الوزارة، “الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمراجعة دائرة المحاسبة لغرض بدء إجراءات تمويل الرواتب وفقا للسياقات المتبعة واعتبارا من يوم الأحد الموافق 24-1-2021”.

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