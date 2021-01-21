المالية العراقية: بدء إجراءات تمويل رواتب شهر يناير الأحد المقبل

2021/01/21 | 11:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة المالية العراقية عن إطلاق دفعات تمويل الرواتب لكافة الوزارات لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري.ودعت وزارة المالية، بحسب بيان لها، كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمراجعة دائرة المحاسبة؛ لغرض بدء اجراءات تمويل الرواتب …

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