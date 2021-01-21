وزير الشباب والرياضة العراقي يلتقي نظيره المصري

2021/01/21 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الشباب والرياضة العراقي الكابتن عدنان درجال نظيره المصري الدكتور أشرف صبحي ، الاربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة .

وتم في اللقاء الذي حضره اعضاء الوفدين العراقي والمصري بحث افاق التعاون الثنائي بين الوزارتين وكذلك بحث عددا من القضايا الرياضية والشبابية ذات الاهتمام المشترك .

واكد وزير الشباب والرياضة العراقي بان هذه الزيارة هي الأولى له منذ عام 1988، مضيفاً أنها تضمنت التباحث مع وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بـين البلدين الشقيقين الـعـراق ومصر .

واوضح درجال..



أن اللقاء تضمَّن مناقشة موضوع ( بغداد عاصمة للشباب العربي ) بصفته رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب، فضلاً عن التطرق الى الدورة العربية ومناقشة إقامة معهد القادة للرياضة والشباب،

وأشار وزير الشباب والرياضة العراقي الى ان الاتفاقية العراقية - المصرية في مجال الرياضة والشباب درجت ضمن اللجنة المشتركة العليا بين البلدين ستوقع قريباً.

وأشاد الكابتن عدنان درجال لحسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الجانب المصري، راجيا أن تتواصل العلاقة بين البلدين الشقيقين لتكون على اعلى مستوى في جميع المجالات ومنها الشباب والرياضة .

PUKmedia ابراهيم محمد شريف القاهرة

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