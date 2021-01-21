مصدر امني يكشف الحصيلة الاولية لانفجاري ساحة الطيران

2021/01/21 | 11:55 - المصدر: NRT عربية

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أكد مصدر امني وقوع 12 قتيلا واكثر من 20 جريح في تفجيري سوق الملابس العسكرية قرب ساحة الطيران.

وقال المصدر في تصريح لـNRT عربية، اليوم (21 كانون الثاني 2021) ان الانفجارين الانتحاريين اسفرا عن مقتل 12 شخصا واصابة اكثر من 20 اخرين".

وأكد مصدر امني في وقت سابق، وقوع انفجارين انتحاريين في سوق الملابس العسكرية بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد.

وقال المصدر إن انتحاريين اقدما على تفجير نفسيهما قرب سوق الملابس العسكرية في منطقة الباب الشرقي.

واضاف ان التفجير اسفر عن مصرع واصابة عدد من منتسبي القوات الامنية والمواطنين.

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