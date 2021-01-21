ادعى أنه مريض وجمع الناس حوله.. الداخلية تروي تفاصيل التفجيرات الانتحارية ببغداد (صورة)

2021/01/21 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس،

تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي استهدف

ساحة الطيران، وسط بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد

المحنا، في تصريح صحافي، إن "الانتحاري

الأول فجر نفسه بعد أن ادعى

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