المشتركة : 13 شهيداً و19 جريحاً حصيلة أولية لتفجيري ساحة الطيران

2021/01/21 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب تستنفر ملاكاتها استعدادًا لمباراة العراق والكويتتُواصل وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لاستقبال لجنة خليجي 25 في محافظة البصرة والمباراة الودية بَينَ المنتخبين العراقي والكويتي في الـ27 من شهر كانون الثاني الحالي .

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