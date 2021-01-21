شهداء وجرحى في تفجير مزدوج في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد

2021/01/21 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة «عمليات بغداد»، اليوم، عن سقوط شهداء ومصابين بانفجار انتحاري مزدوج في «ساحة الطيران» وسط العاصمة العراقية «بغداد».وكان مصدر أمني عراقي، قال في وقت سابق، إن حصيلة الهجوم الانتحاري في «الباب الشرقي» ارتفعت الى 8 شهداء و15 مصابا.… Readmore

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