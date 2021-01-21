ليبيا والنيجر وزيمبابوي تستعيد حقها في التصويت في الامم المتحدة بعد دفع ديون مستحقاتها

2021/01/21 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة ، أنّ ليبيا والنيجر وزيمبابوي استعادت حقّها في التصويت في الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بعدما سدّدت متأخّرات مستحقّة عليها للمنظمة الدولية.وقال مساعد المتحدّث باسم الأمم المتّحدة فرحان حقّ لوكالة فرانس برس إنّ ليبيا والنيجر وزيمبابوي “سدّدت” … Readmore

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