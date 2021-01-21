العمليات المشتركة: 13 شهيداً و19 جريحاً بتفجير ساحة الطيران

2021/01/21 | 12:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، حصيلة أولية للهجوم الانتحاري المزدوج وسط العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (21 كانون الثاني 2021)، أن "الحصيلة الأولية لتفجير ساحة الطيران بلغت 13 شهيداً و19 جريحاً".

وأظهرت مشاهد وصور يعتذر "ناس" عن نشرها عدداً من الضحايا الذي سقطوا في الهجوم، حيث أخليت جثثهم من قبل قوات الأمن والمدنيين.

وقال مراسل "ناس"، (21 كانون الثاني 2021)، إن دوي انفجار سمع من جانب الرصافة وسط بغداد ثم أعقبه انفجار آخر.

فيما قالت قيادة عمليات بغداد في بيان مقتصب، إن "التفجير ناجم عن هجوم انتحاري استهدف ساحة الطيران وسط بغداد وقد خلف ضحايا"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

بدوره، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الثاني 2021) إن "اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجروا أنفسهم حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما ادى الى وقع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين".

وأفاد مصدر أمني، الخميس، بأن الهجوم الذي استهدف سوقاً وسط العاصمة نفذ من قبل انتحاريين بحزامين ناسفين.

وقال المصدر في حديث لـ "ناس"، (21 كانون الثاني 2021)، إنّ "انتحاريا بحزام ناسف فجر نفسه في سوق شعبي في ساحة غرناطة مقابل محطة كهرباء المنطقة الوسطى، وسط العاصمة، ثم فجر آخر نفسه على بعد 200 متر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الهجوم المزدوج خلف 10 من الضحايا على الأقل مقابل عدد كبير من الجرحى".

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