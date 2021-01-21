2021/01/21 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | العمليات المشتركة: 13 شهيداً و19 جريحاً كحصيلة أولية لتفجيري ساحة الطيران

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