2021/01/21 | 12:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تداولت اوساط محلية تسجيلات فيدوية مصورة توثق لحظة التفجير الانتحاري المزودج ، للارهابي الثاني، في ساحة الطيران صباح اليوم والذي ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحـى./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. التفجير الانتحاري الثاني في ساحـة الطيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. التفجير الانتحاري الثاني في ساحـة الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).