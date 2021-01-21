الدفاع المدني : 28 شهيداً واكثر من 70 جريحاً حتى الان عدد ضحايا التفجير المزدوج بساحة الطيران

2021/01/21 | 12:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان ، عن سقوط ٢٨ شهيداً و٧٣ جريحاً حتى الان ، خلال التفجير الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران صباح اليوم ./انتهى5

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