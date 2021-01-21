الامن النيابية تدعو لاجتماع امني عاجل بعد هجمات ساحة الطيران

2021/01/21 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداددعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، الى اجتماع امني عاجل بعد هجمات ساحة الطيران ببغداد.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحصيلة الاولية لتفجير ساحة الطيران وسط بغداد الانتحاريين بلغت اكثر من 20 شهيد وجريح وهي مرشحة للارتفاع كونها حصلت في منطقة تشهد زخم للمواطنيين واستهدفت البسطاء والكسبة من المواطنيين في مشهد دامي ومؤلم “.واضاف العزاوي،ان” ماحدث في ساحة الطيران يدلل بان الارهاب لايزال يمثل تحدي امن للعاصمة ولكل محافظات العراق وان معركتنا معه لم تنته داعيا الى اجتماع امني على اعلى المستويات لبحث تفاصيل تفجيري الطيران والسعي الى خارطة طريق تؤمن بغداد وبقية المحافظات من هجمات دامية مماثلة”.واشار الى ان” تحذيراتنا من وجود بؤر ارهابية في بعض المحافظات وتاثيرها على بغداد تؤكد بان امن المحافظات مترابط فيما بعض والتهديد الامني لايمكن ان يقف في مكان دون غيره مؤكدا ضرورة تحصين بغداد”.



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