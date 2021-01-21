خبير: لا توجد مؤشرات حول سياسية بايدن بشأن تواجد قواته في العراق

2021/01/21 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكد الخبير الأمني صباح العكيلي , الخميس , ان سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الملف العراقي وتواجد قوات بلاده في العراق غير واضحة , مشيرا الى ان المقاومة الإسلامية مازالت مستمره وملتزمة بالهدنة بدليل انها لم تصدر أي موقف للحظة .وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة /, ان ” الرئيس الأمريكي الجديد بايدن لم يوضح لحد الان موقفه من الملف العراقي وكذلك موقفه اتجاه تواجد قواته في العراق ” , متوقعا بان ” الأيام المقبلة ستبين لنا الموقف الحقيقي اتجاه الملف العراقي ” .وأضاف ان ” الهدنة بين المقاومة الإسلامية والجانب الأمريكي مازالت مستمرة وان فصائل المقاومة الإسلامية ملتزمة بها لحد اللحظة بدليل انها لم تصدر أي بيان او موقف جديد للان ” .وأشار العكيلي الى ان ” هناك تخوفا وقلقا اتجاه وزير خارجيته الجديد الذي ينحدر من أصول يهودية ” .



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