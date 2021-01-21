شاهد.. لحظة تجمع الناس على أحد الانتحاريين في ساحة الطيران وتفجير نفسه

2021/01/21 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وقع تفجير انتحاري، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بحسب ما أكدته قيادة عمليات بغداد.

وأظهر شريط مصور تلقته (بغداد اليوم) حادث التفجير من مكان الحادث، عقب تواجد المواطنين في سوق الباب الشرقي (البالة)، حيث يتواجد المواطنون عقب الانفجار الأول، بحسب ما يقول مصور الفيديو الذي أشار إلى أن "الإرهابي الثاني فجر نفسه على المواطنين".

ويظهر في الشريط المصور، تواجد المواطنين في مكان الحادث، لينفجر الانتحاري، وتتلاشى جثث الشهداء الذين كانوا قريبين جداً من مكان الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي استهدف ساحة الطيران، وسط بغداد.

وقال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم الوزارة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، "الحصيلة الأولية لهجوم ساحة الطيران ارتفعت إلى 13 شهيداً و28 جريحاً حتى الآن".

وأضاف، أن "هذه الحصيلة رسمية، وغير نهائية وقابلة للارتفاع".

وعن تفاصيل الهجوم، قال المحنا إن "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله".

وتابع، أن "الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول".

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن الانفجار الأول وقع قرب سينما غرناطة بعد قيام الإرهابي بالصراخ ونداء المواطنين لمساعدته على أنه مريض.

وقال المتحدث باسم القيادة، تحسين الخفاجي، في تصريح متلفز، إن "الانفجار الأول حدث قرب يسنما غرناطة، بعد تمثيل الإرهابي لدور المريض، أعقبه انفجار ثانٍ بعد وصول القوات الأمنية إلى مكان الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وكانت عمليات بغداد، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن انتحاريين اثنين، أقدما على تفجير نفيسيهما في ساحة الطيران وسط العاصمة.

بعد ذلك، أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول بياناً بشأن الهجوم الانتحاري قال فيه: " اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجروا أنفسهم حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما ادى الى وقع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين".

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