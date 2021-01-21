انخفاض بمبيعات المركزي العراقي بنحو 40% في الختام

2021/01/21 | 12:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، بنحو 40% في ختام مبيعات البنك للأسبوع الحالي.

وذكر مراسلنا، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته لتصل الى 3 مليون 225 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 6 مليون 759 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات ذهبت جميعها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات فيما لم يتم شراء للدولار بشكل نقدي.

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