ارتفاع ضحايا انفجار بغداد إلى 25 قتيلا.. ومسؤولون يكشفون التفاصيل

2021/01/21 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد قتلى التفجير الإرهابي في سوق للملابس بمنطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد إلى 25 قتيلا وأكثر من 55 جريحا.

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