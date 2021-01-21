الدفاع المدني: 28 قتيلا و73 مصابا في التفجير بساحة الطيران

2021/01/21 | 12:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مدير الدفاع المدني العراقي، اليوم الخميس، أحصائية جديدة لتفجير ساحة الطيران المزدوج.وقال مدير الدفاع المدني العراقي ان “28 قتيلا و73 مصابا وقعوا في التفجير الانتحاري المزدوج بساحة الطيران وسط بغداد”.

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