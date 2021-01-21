الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد ورشة عمل حول حوكمة الشركات وتفعيل دور القطاع الخاص

2021/01/21 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع مؤسسة الحوكمة للمدراء ( GloD ) ومؤسسة التمويل الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ورشة عمل بعنوان ( دور الهيئة الوطنية للاستثمار في تطوير ممارسات حوكمة الشركات لدعم وتفعيل دور القطاع الخاص في العراق ) .وشارك في الورشة مستشار الهيئة عدنان كشمولة وعدد من مدراء الأقسام والموظفين في الهيئة .وقال بيان للهيئة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان الهيئة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الحوكمة للمدراء نظمت ورشة عمل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بعنوان ( دور الهيئة الوطنية للاستثمار في تطوير ممارسات حوكمة الشركات لدعم وتفعيل دور القطاع الخاص في العراق ) ، وحاضر في الوشة المدير التنفيذي لمؤسسة الحوكمة في العراق الدكتور بشرى الأمين و عضو مجلس أمناء المؤسسة وديع الحنظل و مسؤولة مشروعات حوكمة الشركات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية الدكتورة أميرة السعيد و خبير البحوث والتطوير لأسواق رأس المال العربية الدكتور أسامة الأنصاري .واضاف البيان ، ان الورشة تضمنت التعريف عن دور مؤسسة الحوكمة للمدراء في نشر ثقافة الحوكمة لدعم وتفعيل القطاع الخاص والتحديات التي تواجهه ، بالأضافة الى فوائد الحوكمة لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي ، و تم عرض قصص نجاح لمؤسسات طبقت الحوكمة كأسلوب عمل الأمر الذي عاد عليها بالفائدة . وفي ختام الورشة تقدم المحاضرين بالشكر لرئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار على تبنيها مثل هكذا ورشة لما لها من مردود أيجابي في عمل الهيئة بتقديم أفضل الخدمات للشركات الأستثمارية والمستثمرين.

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