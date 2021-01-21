ارتفاع حصيلة التفجيرين الإرهابيين في منطقة باب الشرقي إلى 28 شهيداً و73 جريحاً

2021/01/21 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب تستنفر ملاكاتها استعدادًا لمباراة العراق والكويتتُواصل وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لاستقبال لجنة خليجي 25 في محافظة البصرة والمباراة الودية بَينَ المنتخبين العراقي والكويتي في الـ27 من شهر كانون الثاني الحالي .

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