القبض على مرتشي بالجرم المشهود في بغداد

2021/01/21 | 13:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على مرتشي بالجرم المشهود بعملية استخباراتية في محافظة بغداد.وقالت الوكالة في بيان، انه “من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود عملية استلام رشوة من قبل موظف بأحدى الوزارات بغيةً لاتمام احدى الصفقات المخالفة للقانون، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارزها […]

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