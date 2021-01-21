الطاقة النيابية: عالجنا خلافات قانون النفط والغاز وسنصوت عليه قريبا

2021/01/21 | 13:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشفت لجنة النفط والغاز النيابية , الخميس , عن استكمال الصياغة القانونية لقانون النفط والغاز بعد ان تم معالجة جميع الخلافات بشأنه وبتوافق المكونات الثلاث , مشيرة ان البرلمان سيصوت عليه قريبا وقبل انتهاء دورته الحالية .وقالت عضو اللجنة النائب زيتون الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” جميع الخلافات التي تتعلق بقانون النفط والغاز تم معالجتها وبتوافق المكونات الثلاث ” , مبينة ان ” الصياغة القانونية قد تم إنجازها وتم رفع القانون لهياة الرئاسة لغرض عرضه للتصويت ” .وأضافت الدليمي ان ” عرض القانون للتصويت سوف يتم قريبا ولاتوجد أي عقبات جديدة تحول من تاجيله ” , مؤكدة ان ” إقرار القانون سيقر حتما خلال هذه الدورة البرلمانية ” .ويؤكد سياسيون عراقيون على أهمية العمل على إصدار التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية خصوصا في اقرار قانوني النفط والغاز وتوزيع الثروات الوطنية.



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