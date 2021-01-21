العراق ينفي اتفاقه على تزويد لبنان بالنفط الخام او التجديد مع الاردن

2021/01/21 | 13:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية “سومو”، اليوم الخميس، عدم تجديد عقد تزويد الاردن بالنفط الخام، مؤكدة في الوقت ذاته انه لا يوجد اي عقد مبرم مع الجانب اللبناني بشان تزويده بالنفط الخام.

وقالت الشركة في تصريحات لمسؤولين فيها، إن “العراق لم يجدد عقد تزويد الاردن بالنفط الخام لغاية الان بعد انتهاء العقد السابق”.

واضافت ان “المباحثات بشان ذلك مستمرة بشأن تجديد عقد الشراء”.

من جهة ثانية، اكدت الشركة انه “لا يوجد اي عقد مبرم مع الجانب اللبناني بشأن تزويده بالنفط الخام لغاية الان”.

ولم يستورد الاردن النفط الخام من العراق خلال شهر كانون الاول الماضي في حين استورد ما مقداره 252 ألف برميل في تشرين الثاني الماضي من عام 2020.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2019 أولى شحناته بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهري ايار وحزيران نتيجة انخفاض اسعار النفط، ليعاود الاستيراد مرة اخرى في شهر ايلول الماضي.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.



وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبارفي كانون الاول الماضي عن بدء تصدير فائض الوقود الأسود إلى لبنان، اعتبارا من مطلع عام 2021.

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