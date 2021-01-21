2021/01/21 | 13:09 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أفادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الخميس، بإلقاء القبض على 3 متهمين بقضايا مختلفة في محافظة ذي قار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الشطرة تلقي القبض على 3 متهمين
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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