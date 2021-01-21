2021/01/21 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..روى الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي , الخميس , تفاصيل التفجير المزدوج الذي وقع في ساحة الطيران اليوم , مؤكدا ان حصيلة التفجيرين أدى الى وقوع 25 شهيدا و21 جريحا.وقال الخفاجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” انتحاريا قام بجمع الناس بحجة التسول وانه بحاجة الى علاج وحين تجمع الناس حولة للمساعدة قام بتفجير نفسه مما أدى الى وقوع عدد من الأشخاص بين شهيد وجريح ” .وأضاف ان “ القوات الأمنية سارعت بتطويق الحادث مما توصلت بوجود انتحاري اخر وفعلا تم تشخيصه وملاحقته حيث قام الاخر بتفجير نفسه بعد اطلاق النار عليه من قبل القوات الأمنية ” .واشار المتحدث باسم العمليات المشتركة الى ان ” الحصيلة النهائية للتفجيرين بلغت 25 شهيد و21 جريح” .



انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم العمليات المشتركة يروي لـ”المعلومة” تفاصيل التفجير المزدوج بساحة الطيران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم العمليات المشتركة يروي لـ”المعلومة” تفاصيل التفجير المزدوج بساحة الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).