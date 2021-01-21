مشاهد جديدة: لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران (فيديو)

2021/01/21 | 13:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

ارتفعت حصيلة الهجومين الانتحاريين، الخميس، مجدداً وفق مصادر أمنية وجهات رسمية.

وأظهرت مشاهد جديدة تابعها "ناس"، (21 كانون الثاني 2021)، لحظة التفجير الانتحاري الثاني، والذي رصدته كاميرا هاتف نقال من شرفة بناية مطلة على موقع الحادث.

لحظة التفجير الثاني بعدما تجمعوا الناس لاخلاء الجرحى والشهداء في التفجير الاول#ساحة_الطيران #بغداد pic.twitter.com/UZdjqmWZPK

— احمد Almousawi (@a7_iq95) January 21, 2021

وأظهرت مشاهد وصور يعتذر "ناس" عن نشرها عدداً من الضحايا الذي سقطوا في الهجوم، حيث أخليت الجثث من قبل قوات الأمن والمدنيين.

وقال مراسل "ناس"، (21 كانون الثاني 2021)، إن دوي انفجار سمع من جانب الرصافة وسط بغداد ثم أعقبه انفجار آخر.

فيما قالت قيادة عمليات بغداد في بيان مقتصب، إن "التفجير ناجم عن هجوم انتحاري استهدف ساحة الطيران وسط بغداد وقد خلف ضحايا"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

بدوره، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الثاني 2021) إن "اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجروا أنفسهم حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما ادى الى وقع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين".

وأفاد مصدر أمني، الخميس، بأن الهجوم الذي استهدف سوقاً وسط العاصمة نفذ من قبل انتحاريين بحزامين ناسفين.

وقال المصدر في حديث لـ "ناس"، (21 كانون الثاني 2021)، إنّ "انتحاريا بحزام ناسف فجر نفسه في سوق شعبي في ساحة غرناطة مقابل محطة كهرباء المنطقة الوسطى، وسط العاصمة، ثم فجر آخر نفسه على بعد 200 متر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الهجوم المزدوج خلف 10 من الضحايا على الأقل مقابل عدد كبير من الجرحى".

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