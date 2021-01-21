عملية استخبارية تطيح بـ”مرتشي” في بغداد

2021/01/21 | 13:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن القاء القبض على مرتشي بالجرم المشهود في العاصمة بغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود عملية استلام رشوة من قبل موظف بأحدى الوزارات بغيةً لاتمام احدى الصفقات المخالفة للقانون ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد بالاشتراك مع مفرزة من هيئة النزاهة”.وأضاف البيان أنه “بعد نصب كمين في منطقة السيدية ببغداد تم القبض على المتهم المرتشي وبالجرم المشهود وبحوزته المبلغ المالي المرشى به”، مبينا أنه “تم تسليمه الى جهة الطلب بموجب وصل استلام أصولي”.



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