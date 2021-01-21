تحذير امني من عمليات بغداد ودعوة المواطنين الى عدم التواجد قرب التجمعات

2021/01/21 | 13:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفت قيادة عمليات بغداد ، عن وجود معلومات استخبارية حول احتمال حدوث اعمال ارهابية تفجيرية في مناطق النهضة والكرادة والبياع ، داعية المواطنين الى وجوب الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع التجمعات./انتهى5

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