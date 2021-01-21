2021/01/21 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، من عودة المشهد الأمني إلى ما وصفه بزمن الانتكاسات، فيما دعا إلى كشف أسباب وقوع الانفجار الذي وقع في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم): "فُجعنا بسقوط عدد من المواطنين الآمنين ضحايا بين شهيد وجريح بانفجارين استهدفا منطقة الباب الشرقي صباح اليوم وسط العاصمة بغداد".

وأضاف قائلاً: "وفيما نعرب عن شديد استنكارنا لهذين الاعتداءين الغادرين، فإننا نطالب الجهات الأمنية بسرعة الوقوف على أسبابها وحيثياتها".

وحذر رئيس تحالف عراقيون، "من عودة المشهد الأمني الى زمن الانتكاسات التي تجاوزها العراقيون قبل سنوات بصبرهم وتكاتفهم".

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفعت حصيلة الهجومين الانتحاريين اللذين حدثا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، إلى 28 شهيداً و73 جريحاً.قبل ذلك، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي استهدف ساحة الطيران، وسط بغداد.

وقال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم الوزارة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، "الحصيلة الأولية لهجوم ساحة الطيران ارتفعت إلى 13 شهيداً و28 جريحاً حتى الآن".

وأضاف، أن "هذه الحصيلة رسمية، وغير نهائية وقابلة للارتفاع".

وعن تفاصيل الهجوم، قال المحنا إن "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله".

وتابع، أن "الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول".

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن الانفجار الأول وقع قرب سينما غرناطة بعد قيام الإرهابي بالصراخ ونداء المواطنين لمساعدته على أنه مريض.

وقال المتحدث باسم القيادة، تحسين الخفاجي، في تصريح متلفز، إن "الانفجار الأول حدث قرب يسنما غرناطة، بعد تمثيل الإرهابي لدور المريض، أعقبه انفجار ثانٍ بعد وصول القوات الأمنية إلى مكان الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وكانت عمليات بغداد، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن انتحاريين اثنين، أقدما على تفجير نفيسيهما في ساحة الطيران وسط العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يحذر من عودة المشهد الأمني ’’للانتكاس’’ بعد هجوم ساحة الطيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يحذر من عودة المشهد الأمني ’’للانتكاس’’ بعد هجوم ساحة الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).