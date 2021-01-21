لؤي صلاح يقود نفط الوسط امام امانة بغداد

2021/01/21 | 13:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الطاقم الفني المساعد للمدرب جمال علي قيادة نفط الوسط بمواجهة أمانة بغداد مساء اليوم لتكون المباراة الأخيرة للجهاز الفني بعد إعلان المدرب استقالته بشكل رسمي.

وقال المدرب المساعد لؤي صلاح في تصريح صحفي : “موافقتنا على قيادة الفريق في هذه المباراة كموقف أخلاقي مع النادي كون الفريق محرج بعد استقالتنا، وطالما أن الوقت ضيق والإدارة محرجة وافقنا على قيادة الفريق بشرط استلامي المخالصة من النادي قبل انطلاق المباراة وبموافقة المدرب جمال علي”.

وأشار: “قراري النهائي واضح وأبلغت الإدارة بعدم رغبتي في استكمال المشوار بعد استقالة المدرب جمال علي، وقرار إنهاء التعاقد مع نفط الوسط يأتي بقناعة بعد أن قدمنا كل ما نستطيع تقديمه والجميع يثني على الفريق من نتائج وأداء بدليل تصدر الفريق لائحة الدوري لمدة 13 جولة”.

يذكر أن مدرب نفط الوسط جمال علي قدم استقالته بشكل رسمي من المهمة وكذلك الجهاز الفني المساعد بعد خلافات في وجهات النظر الفنية مع الإدارة.

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