الحكيم يحذر من عودة المشهد الأمني الى “زمن الانتكاسات”

2021/01/21 | 13:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذر رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الخميس، من عودة المشهد الأمني الى زمن الانتكاسات التي تجاوزها العراقيون قبل سنوات.وقال الحكيم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “فجعنا بسقوط عدد من المواطنين الآمنين ضحايا بين شهيد وجريح بانفجارين استهدفا منطقة الباب الشرقي صباح اليوم وسط العاصمة بغداد، وفيما نعرب عن شديد استنكارنا لهذين الاعتداءين الغادرين فإننا نطالب الجهات الأمنية بسرعة الوقوف على أسبابها وحيثياتها”.وحذر الحكيم من “عودة المشهد الأمني الى زمن الانتكاسات التي تجاوزها العراقيون قبل سنوات بصبرهم وتكاتفهم”.وكان 25 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 21 آخرون اثر تفجرين انتحارين مزدوجين غادرين في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد.



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