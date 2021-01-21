بعد الحكم عليه ببتر الأصابع.. سجين إيراني يحاول الانتحار

2021/01/21 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة “هرانا” الإيرانية للأنباء، عن قيام سجين إيراني بمحاولة للإنتحار بعد الحكم عليه ببتر أربعة من أصابع يده اليمنى.

و قالت الوكالة إن السجين هادي رستمي نقل من سجن أرومية الى المستشفى بعد ان حاول الانتحار من خلال أكل زجاج مكسور، احتجاجا على استمرار احتجازه في القسم الخاص بالسجناء الأمنيين، وقيام المحكمة بتأييد حكم بتر الأصابع الصادر بحقه إضافة الى سجينين آخرين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أشارت في منتصف الشهر الماضي، الى قيام السلطات بنقل جهاز خاص يشبه المقصلة لبتر الأصابع الى سجن أرومية.

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