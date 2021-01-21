الكشف عن طبيعة الانفجارات التي هزت العاصمة العراقية بغداد

2021/01/21 | 13:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مراسل قناة العالم في بغداد، نويد بهروز، طبيعة الانفجارات التي استهدف العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الخميس وآخر حصيلة للشهداء والجرحى....

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