بالوثيقة.. الكشف عن تلاعب مالي في برنامج المساعدات العينية في الأنبار

2021/01/21 | 13:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف عضو مجلس النواب، جمال المحمداوي، الخميس، عن تلاعب مالي في برنامج اعادة الاستقرار التابع للأمم المتحدة في الجانب الانمائي بتقديم مساعدات عينية للأرامل والايتام في الانبار.وأوضحت وثيقة صادرة عن مكتب النائب جمال المحمداوي وتلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تقديم برنامج اعادة الاستقرار التابع للأمم المتحدة في الجانب الانمائي مساعدات عينية للأرامل والايتام في محافظة الانبار للعوائل فاقدي المعيل وصرف مبلغ (500) دولار لكل عائلة”.

واضافت الوثيقة التي تضمنت السؤال عدد المستفيدين من هذه المنحة هو (3000) امرأه فقط وحسب القوائم التي تم تزويد الهيئة الرقابية المختصة والمؤيدة بتوقيع بصمة الابهام للمستفيدين من المنحة والذي تم اختيارهم من قبل منظمة (UNDP) من اجمالي عدد المشمولين.واشارت الى ان “الهياة الرقابية المختصة بالتدقيق المتقاطع مع الهياة الرقابية العاملة في وزارة العمل تبين ان عدد العوائل المستفيدة من المنحة هو (3500) عائلة وبمبلغ (500) دولار في حين ان عدد المستفيدات الفعلي هو (3000) وحسب ما ورد في التقارير الرقابية”.وتساءل المحمداوي عن “المبلغ الذي تم تسجيله بأسماء 500 عائلة بشكلٍ وهمي وهو ما يعادل 250,000 دولار، وهذا تلاعب مالي لا يمكن إهماله، فيما دعا إلى تقديم المتورطين بهذا التلاعب للقضاء لينالوا جزائهم العادل”.



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