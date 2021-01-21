النفط النيابية تكشف استكمال الصياغة القانونية لقانون النفط والغاز

2021/01/21 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت لجنة النفط والغاز النيابية, الخميس , عن استكمال الصياغة القانونية لقانون النفط والغاز بعد ان تم معالجة جميع الخلافات بشأنه وبتوافق المكونات الثلاث , مشيرة ان البرلمان سيصوت عليه قريبا وقبل انتهاء دورته الحالية .وقالت عضو اللجنة النائب زيتون الدليمي في حديث صحفي , ان ” جميع الخلافات التي تتعلق بقانون النفط والغاز تم معالجتها وبتوافق المكونات الثلاث ” , مبينة ان ” الصياغة القانونية قد تم إنجازها وتم رفع القانون لهياة الرئاسة لغرض عرضه للتصويت ” .وأضافت ان ” عرض القانون للتصويت سوف يتم قريبا ولاتوجد أي عقبات جديدة تحول من تاجيله ” , مؤكدة ان ” إقرار القانون سيقر حتما خلال هذه الدورة البرلمانية ” .

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