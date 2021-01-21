لجنة الطاقة: 100 ألف عامل أجنبي في القطاع النفطي

2021/01/21 | 13:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدرت لجنة النفط والطاقة النيابية، أعداد العمال الأجانب في القطاع النفطي بقرابة 100 ألف عامل، ولأكثر من 105 جنسيات أجنبية.

وقال عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية صادق السليطي في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "عقود جولات التراخيـص تضمنت فقرة (التعريق - localization) التي تعني استبدال العمالة الأجنبية بالعمالة العراقية وبناء قدرات الشباب في العراق وتمويل ذلك من نفقة شركات جولات التراخيص".

وأضاف السليطي أن "هذه الفقرة تهتم بتأهيل الملاكات العراقية ونقل المعرفة إليهم لغرض استبدال العمالة الأجنبية الموجودة حاليًا في الحقول النفطية العراقية وفق المادة 26 من تلك العقود، التي تقول بتخصيص الشركات المستثمرة مبلغًا سنويًا لا يقل عن 5 ملايين دولار لتمويل صندوق التدريب والبعثات الدراسية".

وأوضح السليطي "على الرغم مما تشهده التراخيص من ارتفاع كلف التشغيل وصرف مبالغ مرتفعة؛ إلا أن هذه الفقرة لم تفعّل بالشكل المطلوب، إذ ما زالت الشركات التي تعمل في مدن جنوب العراق تضم بحدود 100 ألف عامل أجنبي يعودون لأكثر من 105 جنسيات أجنبية".

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