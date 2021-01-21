فيلم اليوم السابع في خانقين

2021/01/21 | 13:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل في خانقين، تصوير مشاهد فيلم قصير يتحدث عن تاريخ السينما فيها، بمشاركة عدد من الفنانين.

واوضح عباس اركوازي مدير الثقافة والفنون في خانقين لـ PUKmedia: ان المديرية باشرت بتصوير فيلم قصير يحمل عنوان " اليوم السابع" يوثق تاريخ السينما في المدينة.

واضاف: ان الفيلم يشارك فيه نخبة من فناني خانقين، ويتناول اسباب عدم وجود دور عرض للسينما، خاصة وان خانقين سبقت مدن عديدة في اقليم كوردستان والعراق بتوفر اكثر من دار للسينما في تاريخها، مشيرا الى ان الفيلم من اخراج بلال زنكنة وهو باللهجة اللرية.

PUKmedia خاص

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