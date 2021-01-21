الحكيم يحذر من عودة المشهد الأمني الى زمن الانتكاسات

2021/01/21 | 13:28 - المصدر: NRT عربية

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رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم

فوتو: ارشيف

منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، الخميس، على التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد، محذرا من عودة المشهد الأمني إلى ما وصفه بـ "زمن الانتكاسات".

وجاء في بيان لمكتبه نشر اليوم، 21 كانون الثاني 2021، "فجعنا بسقوط عدد من المواطنين الآمنين ضحايا بين شهيد وجريح بانفجارين استهدفا منطقة الباب الشرقي صباح اليوم وسط العاصمة بغداد".

وتابع قائلا "وفيما نعرب عن شديد استنكارنا لهذين الاعتداءين الغادرين، فإننا نطالب الجهات الأمنية بسرعة الوقوف على أسبابها وحيثياتها".

كما حذر الحكيم، "من عودة المشهد الأمني الى زمن الانتكاسات التي تجاوزها العراقيون قبل سنوات بصبرهم وتكاتفهم".

يأتي ذلك بعد ارتفاع حصيلة التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد إلى 28 قتيلا و73 جريحا.

ر.إ

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