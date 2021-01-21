2021/01/21 | 13:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ندد التحالف الدولي، اليوم الخميس، بالتفجيرين الداميين اللذين ضربا العاصمة العراقية بغداد، وأوقعا عشرات الضحايا والجرحى.وذكر التحالف في بيان، “نبعث تعازينا للمتضررين من هجوم بغداد اليوم، هذا مثال آخر على قيام الإرهابيين بقتل إخوانهم العراقيين وإيذاء أولئك الذين يسعون إلى السلام”.وأضاف “تواصل دعمها للحكومة العراقية، بناء على طلبها، في السعي لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف الدولي: سنواصل دعم الحكومة لتحقيق الاستقرار والأمن عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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