التحالف الدولي يؤكد مواصلة دعمه للحكومة العراقية

2021/01/21 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الشيوخ الإيطالي يمنح الثقة لحكومة كونتيصوت مجلس الشيوخ الإيطالي لصالح منح الثقة للحكومة برئاسة جوزيبي كونتي بأغلبية بسيطة، على الرغم من انسحاب حزب "إيطاليا الحية" بقيادة ماتيو رينتزي من الائتلاف الحكومي.

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