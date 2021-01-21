فيلم -التسليم- يفضح رعاية وكالة المخابرات المركزية لبرامج تعذيب باسم الأمن القومي ؟؟- - علي المسعود

2021/01/21 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود Renditionفي الوقت الذي كانت تنكر فيه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية استخدامها لأساليب التعذيب في استجواب المعتقلين والمشتبه فيهم ، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر .



فضحت الأفلام التي أنتجتها الماكينة الهوليوودية تلك الأساليب منذ مدة طويلة ، قبل أن تقوم وكالة الاستخبارات الأمريكية بإصدار تقرير يتضمن تفاصيل مصورة عن أساليب التعذيب التي انتهجتها ، بما في ذلك التهديد بالانتهاكات الجنسية التي اس ......





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