الحزب والجبهة(مقتطف من البرنامج السياسي) - محمد علي الماوي

2021/01/21 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_الماوي رابعا : الحزب الشيوعييعمل الماركسيون اللينينيون الماويون على تأسيس حزب الطبقة العاملة وعلى دفع عملية التنسيق عربيا وعالميا من اجل الاستفادة من التجارب وتطوير أشكال العمل المشترك.و يعتبر الحزب الفصيل البروليتاري الأكثر وعيا والأكثر تنظيما والمبني على أساس الوحدة الايديولوجية والمنصهر في قاعدته الاجتماعية.



انه حزب مسلح بالنظرية الماركسية اللينينية الماوية ويعتمد على المركزية الديمقراطية و ال ......





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