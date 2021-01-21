الحكيم يحذر من عودة المشهد الأمني في العراق إلى ’زمن الانتكاسات’

2021/01/21 | 13:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد عمار الحكيم : يحذر من عودة المشهد الأمني الى زمن الانتكاسات التي تجاوزها العراقيون :فجعنا بسقوط عدد من المواطنين الآمنين ضحايا بين شهيد وجريح بانفجارين استهدفا منطقة الباب الشرقي صباح اليوم وسط العاصمة بغداد، وفيما نعرب عن شديد استنكارنا لهذين الاعتداءين الغادرين فإننا نطالب الجهات الأمنية بسرعة الوقوف على أسبابها وحيثياتها، ونحذر من عودة المشهد الأمني الى زمن الانتكاسات التي تجاوزها العراقيون قبل سنوات بصبرهم وتكاتفهم.الرحمة والرضوان للشهداء والصبر والسلوان لأسر الضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

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