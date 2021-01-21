قطر تدين تفجيري العاصمة بغداد وتجدد موقفها الرافض للإرهاب والعنف

2021/01/21 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين المتتاليين اللذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على موقعها الرسمي، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب، معربة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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