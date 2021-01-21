رئيس الجمهورية : الانفجاران الارهابيان في بغداد يؤكدان سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة

2021/01/21 | 13:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان الانفجارين الارهابيين في بغداد يؤكدان سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة.وقال في تغريدة له على تويتر:" ان، ‏الانفجارين الارهابيين ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكد سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة؛ وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام.نقف بحزم ضد هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا...نسأل الله ان يتغمد الضحايا برحمته وأن يشفي الجرحى"./انتهى7

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