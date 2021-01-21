صالح: انفجارا بغداد يستهدفان الاستحقاقات الوطنية الكبيرة

2021/01/21 | 13:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أن انفجاري بغداد يستهدفان “الاستحقاقات الوطنية الكبيرة”، مشدداً على وجوب الوقوف بوجه “المحاولات المارقة” لزعزعة استقرار العراق.وقال الرئيس في تغريدة على موقع “تويتر”، إن “الانفجارين الارهابيين ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكد سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة؛ وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام”.واضاف، “نقف بحزم ضد هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا”.‏وختم بالقول: “نسأل الله ان يتغمد الضحايا برحمته وأن يشفي الجرحى”.

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