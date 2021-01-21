2021/01/21 | 14:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق- بغداد

مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم الخميسعدد الشركات المدرجة: 104عدد الشركات المتداولة: 34

1.



بلغ عدد الاسهم المتداولة (309,594,044) سهم .2.



بلغت قيمة الاسهم (508,051,150) دينار .3.



اغلق مؤشر الاسعارISX60 في جلسة اليوم على (491.57) نقطة مستقراً بنسبة (0.00%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (491.56) نقطة.4.



تداول اسهم (34) شركة من اصل (104) شركة مدرجة في السوق .5.



يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (24) شركة .6.



بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (14) مليون سهم بقيمة بلغت (53) مليون دينار من خلال تنفيذ (37) صفقة على أسهم (4) شركات .7.



بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (1) مليون سهم بقيمة بلغت (7) مليون دينار من خلال تنفيذ (2) صفقة على أسهم شركة واحدة .

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مؤشرات تداول سوق العراق بأستقرار تام اليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق مؤشرات تداول سوق العراق بأستقرار تام اليوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).