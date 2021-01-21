الحداد يطالب بتدابير وإجراءات حازمة للكشف عن الخلايا الإرهابية

2021/01/21 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

طالب نائب رئيس مجلس النواب بشر خليل الحداد، اليوم الخميس، القادة الامنيين بتدابير وإجراءات حازمة للكشف عن الخلايا الارهابية.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الحداد ادان العملية الإنتحارية المزدوجة للإرهابيين بأحزمة ناسفة طالت أرواح المدنيين وسط العاصمة بغداد/منطقة الباب الشرقي - ساحة الطيران، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى".

ودعا الحداد بحسب البيان، "القيادات الأمنية وعمليات بغداد الإسراع بإتخاذ التدابير والإجراءات الحازمة للكشف عن الخلايا الإرهابية النائمة، فيما دعا إلى تفعيل الجهد الإستخباراتي والتعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية والعسكرية للقضاء على الأرهاب بكل أشكاله".

وقدم نائب رئيس مجلس النواب، "التعازي إلى عوائل وذوي الشهداء متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

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