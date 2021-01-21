مفوضية حقوق الإنسان: مخيمات دهوك شهدت عودة 6200 عائلة ولا خطة لإغلاقها

2021/01/21 | 14:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك اعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن أنه لا توجد اي خطط لاغلاق المخيمات وخصوصا المشيدة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وان 6200 عائلة ودعت مخيمات النازحين بمحافظة دهوك اغلبها من ابناء المكون الايزيدي.وفي تقريرها السنوي لسنة 2020 قالت المفوضية ان “عودة النازحين من مخيمات اقليم كردستان قليلة جدا وخصوصا …

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