2021/01/21 | 14:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بابل..اعاد لواء علي الاكبر (لواء 11 حشد شعبي)، الخميس، عن افتتاح مدرسة بعد تهديمها منذ العام 2014 في قاطع البحيرات شمال بابل لتكون المدرسة الثالثة التي يعيد تأهيلها في جرف النصر.وقال مدير مدرسة النبراس الابتدائية المختلطة مصطفى علي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “لواء علي الاكبر وبتعاون الاهالي اعاد ترميم مدرسة النبراس الابتدائية المختلطة في قاطع البحيرات في جرف النصر لتكون المدرسة الثالثة التي يعيد تأهيلها اللواء في قاطع مسؤوليته”.واضاف علي ان “دوام التلاميذ كان معلقا في المدرسة منذ 6 سنوات، وبجهود لواء علي الاكبر عاد التلاميذ الى اروقة المدرسة لممارسة العملية التربوية والتعليمية”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعيد تأهيل ثالث مدرسة في جرف النصر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعيد تأهيل ثالث مدرسة في جرف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).